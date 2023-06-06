В 2024 году в Петербурге будут курсировать 30 «умных» трамваев

В Петербурге внедряется движение «умных» трамваев, оснащенные активной помощью водителю и способствующие комфортным поездкам для пассажиров. На данный момент в Северной столице 12 таких трамваев курсируют по маршруту №30.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербург «приехал» 13-й умный трамвай. Речь идет о трамвае 71-932 «Невский», с усовершенствованным климат контролем, USB-розетками, кнопкой вызова водителя для маломобильных людей и мультимедийными комплексами, сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что до конца текущего года, город на Неве примет еще 25 трамваев данной модели.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Известно, что трамвай разработан с учетом инфраструктуры Северной столицы. Двухкабинный трехсекционный транспорт оснащен дверьми с обеих сторон и аппарелями, отведено место для велосипедистов и 52 сидящих места.

Напомним, что поставки вагонов ведутся в рамках контракта между комитетом по транспорту и компанией «ПК Транспортные системы», заключенного в прошлом году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к 2027 году в Петербурге будут ездить около 600 трамваев-беспилотников.