К 2027 году в Петербурге будут ездить около 600 трамваев-беспилотников

В ближайшие пару-тройку лет в Петербурге начнется тестировка трамваев-беспилотников. Для этого обустроят специальный полигон, где будут проводить обкатку и испытания «умных» машин.

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В Петербурге появится полигон, где будут тестировать «умные» трамваи. Речь идет о автоматизированном виде транспорта, который появится в Северной столице к 2026-2027 годам, сообщает АБН.

В рамках тестирования специалисты научат водителей управлять новым видом транспорта, будут проводить обкатку и испытания «умных» машин, которые позволят собрать и проанализировать результаты.

По словам директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, учреждение имеет много задач, одна из которых создание полностью автоматизированного трамвая. Минкин отмечает, что движение – это развитие, как для человека, так и для искусственного интеллекта.

Известно, что Петербург первый город, где начали использовать технологии искусственного интеллекта на маршрутной сети наземного транспорта. Данный процесс реализован в рамках масштабной программы развития ГУП «Горэлектротранс».

На данный момент в Северную столицу доставлены 82 «умных» трамвая. Отмечается, что согласно контракту их количество вырастет до 200 штук, а до 2028 года парк электротранспорта в Петербурге расширится практически до 600 «умных» машин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург помог восстановить трамвайное движение в Мариуполе.