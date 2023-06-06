Метрострой рассказал, кто разработает документы для строительства станций метро на красной ветке в Петербурге

Метрострой объявил победителя на разработку документации для строительства красной ветки петербургской подземки. По проекту, на участке Красносельско-Калининской линии должны появиться четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Отмечается, что ориентировочная длина направления составляет семь километров.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 6 июня, «Метрострой Северной столицы» огласил итоги конкурса на разработку документов по строительству Красносельско-Калининской линии. В пресс-службе Метростроя отметили, что речь идет о участке от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2».

Так, победителем стало АО «Метрогипротранс». Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию до конца 2024 года. Известно, что стоимость услуг по контракту составила 1,575 миллиарда.

Также Метрострой напомнил, что данный отрезок пути является перспективным участком строящейся ветки подземки. Так, на линии разместится 18 станций, половина из которых будет с возможностью пересадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завершили строительство коричневой ветки метро на 50%.