В Петербурге завершили строительство коричневой ветки метро на 50%

В Петербурге наполовину завершилось строительство коричневой ветки метро. Готовый отрезок пути введут в эксплуатацию до конца следующего года.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Строительство Красносельско-Калининской линии петербургского метро завершилось на 50%. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что участок между станциями «Юго-Западная» и «Путиловская» планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

На данный момент на двух станциях и в тоннелях уже сооружены основные конструкции, сейчас проводятся работы по сооружению внутренних конструкций станционных комплексов, проводится отделка для монтажа оборудования выполнения пуско-наладочных работ.

Известно, что стоимость работ выросла до 60,7 млрд рублей. Теперь строительство линии от «Путиловской» до «Каретной» стоит 127,5 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что строительство зеленой ветки метро за ближайшие три года обойдется Петербургу в 90 млрд рублей.