Пилот самолета заметил нависающий над Колпино беспилотник

Капитан воздушного судна от компании «Северсталь», во время рейса «Ухта – Санкт-Петербург» заметил нависающий над Колпино беспилотник. После удачного приземления в аэропорту Северной столице, пилот сообщил о увиденном правоохранителям.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Пилот лайнера Sukhoi Superjet 100, направляющийся из Ухты в город на Неве сообщил о подозрительно объекте, зависшем над землей на высоте 600 метров, сообщает Патрульный Петербурга.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, вечером, 4 июня. Командир воздушного судна от авиакомпании «Северсталь» заметил дрон с четырьмя винтами, зависший над Колпино.

По словам пилота, устройство никак не повлияло на полет лайнера и воздушное судно успешно приземлилось в Пулково.

Установить причины произошедшего предстоит правоохранителям. Также им предстоит найти владельца дрона.