Петербуржцы стараются писать в рабочих чатах без ошибок

Девять из десяти жителей Петербурга стараются писать в рабочих чатах без ошибок. Примечательно, что грамотнее всего пишут те, у кого зарплата от 80 тысяч рублей – 96% респондентов.

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Абсолютное большинство петербуржцев соблюдает грамотность в деловых переписках. В пресс-службе SuperJob рассказали, что в основном стараются соблюдать правописание и не допускать пунктуационных ошибок те, кто учился в школе на отлично.

Также известно, что 75% опрошенных стараются не допускать ошибок и в личных переписках. Отмечается, что больше внимание грамотности уделяют женщины – в деловом общении стараются писать грамотно 95%, в личных – 85%. Среди мужчин же принципиальность в этом вопросе ниже – 84% и 64% соответственно.

Отмечается, что петербуржцы старше 45-ти лет в 94% соблюдают правила в деловой переписке и в 85% в личных, а те, кто младше 34-ти лет – в 90% и 73% соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские работодатели не против смайлов в резюме и рабочих переписках.