Петербургские работодатели не против смайлов в резюме и рабочих переписках

Петербургские работодатели рассказали о своем отношении к смайлам и эмодзи в резюме. Тех, кто не приемлет подобный подход к трудоустройству оказалось больше, чем тех, кому это нравится. Так, стало известно, что 27% не допускает фривольного общения с потенциальным работником.

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Выяснилось, что 61% работодателей нейтрально реагирует на неформальный стиль общения, а 25% — положительно, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Отмечается, что в основном такое не очень деловое общение не устраивает мужчин – 32%. Среди женщин недовольных меньше – 24%. Также стал известен и возраст «строгих» работодателей – старше 45 – 35%, а тех, кто моложе – 21%.

Что касается смайлов и эмодзи в рабочих переписках – нейтральное отношение у 66% респондентов, а 25% относятся к подобному общению положительно. Однако и здесь оказались недовольные — так, каждый одиннадцатый считает смайлы в рабочих вопросах неуместными.

Отмечается, что семь из десяти петербуржцев используют смайлы в рабочих чатах. Часто это делают 12%, а 58% — иногда.

Тех, кто раздражается от желтых кружочков в рабочих переписках составило 10% мужчин и 7% женщин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербурженки испытывают дискомфорт в общении с начальством и коллегами, а мужчины раздражаются их непрофессионализмом.