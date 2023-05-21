Петербурженки испытывают дискомфорт в общении с начальством и коллегами, а мужчины раздражаются их непрофессионализмом
Оказалось, что плохие отношения с руководством раздражают 18% работающего населения Петербурга. Второе место в топе стрессовых факторов заняли коллеги. Отмечается, что плохие отношения с лидерами топа огорчают в основном женщин а мужчины отмечают раздражительность из-за их непрофессионализма.
Петербуржцы рассказали, что главным стрессовым фактором на работе для них является руководство, сообщили в пресс-службе SuperJob.
Оказалось, что 18% петербуржцев испытывают дискомфорт от общения с начальством, а 14% — от общения с коллегами.
Еще 9% респондентов раздражаются от непрофессионализма руководства и сослуживцев, а 7% огорчены из-за низкого уровня зарплаты.
Из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков их реализации испытывают нервотрепку 5%. Перегрузка на работе и невоспитанность клиентов огорчает 4% петербуржцев.
Лишь 1% не устраивает «бардак в компании».
Известно, что женщины страдают из-за недопониманий с руководством и коллегами, а мужчины раздражаются их непрофессионализмом.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге нарушения трудового права чаще всего замечают мужчины.