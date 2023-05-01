В Петербурге нарушения трудового права чаще всего замечают мужчины

В Санкт-Петербурге более 80% горожан считают, что трудовые права работников периодически нарушаются. При этом в суды мужчины обращаются чаще женщин.

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Около 82% представителей мужского пола в Северной столице замечали нарушение трудовых прав сотрудников. Большая часть таких граждан либо получает высокий доход, либо относится к старшему поколению. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Почти 40% опрошенных пытались урегулировать проблему своими силами, в Государственную инспекцию труда или суды обратились только 11% петербуржцев. Еще 15% граждан решили никуда не обращаться и оставить все, как есть.

В ходе опроса женщины указали проблему с нарушением трудового права в 74% случаев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве за год выросло число работников, недовольных своей зарплатой. В частности, речь идет о специалистах, занятых в сферах здравоохранения, общепита, а также о юристах.