Менее 30% петербуржцев довольны своей зарплатой

В Санкт-Петербурге за год выросло число работников, которые недовольны своей зарплатой. Как правило, речь идет о специалистах, занятых в сферах здравоохранения, общепита, а также о юристах. При этом устраивает свой доход менее 30% горожан.

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Результаты нового исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Отмечается, что сейчас в городе на Неве только 26% сотрудников довольный своей зарплатой. Преимущественно к таким работникам можно отнести программистов, а также специалистов в консалтинге и безопасности.

При этом доля петербуржцев, недовольных уровнем доходов, за год выросла на 7%. О том, что зарплаты нужно повысить, в ходе опроса заявил 71% горожан. При этом, почти половина из них считает, что работодатель должен увеличить оклад сразу в два раза.

Сейчас зарплаты не устраивают сотрудников сферы здравоохранения, заведений общественного питания, а также юристов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что каждый третий житель Петербурга стал хуже работать из-за плохого настроения.