В квартире на Витебском проспекте обнаружили трупы молодых людей, снявших ее за два дня до смерти

В минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение об обнаружении двух трупов в одной из квартир на Витебском проспекте. Оказалось, что погибшие приехали в Петербург и сняли квартиру за пару дней до смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 4 июня, правоохранители получили сообщение о двух бездыханных телах в съемной квартире на Витебском проспекте.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что тела принадлежат 24-летнему парню и 18-летней девушке. Оба погибших жители Северной Осетии. Оказалось, что пара подписала договор аренды на съем данной квартиры за пару дней до трагедии.

С места происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук, пакет с неизвестным веществом белого цвета, три пластиковые карты, денежную куплю 100 рублей со следами вещества белого цвета, ноутбук и телефоны погибших.

Точную причину смерти пары установят работники морга, куда правоохранители направили трупы.

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