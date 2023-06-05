В Ленинградской области годовалый малыш умер от застрявшей в горле моркови, которой его угостила бабушка

В Лодейном поле Ленинградской области годовалый ребенок поперхнулся морковью и скончался от перекрытия дыхательных путей. Просишествие случилось, когда ребенок находился под присмотром своей бабушки.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 3 июня, в Лодейнопольской межрайонной больнице скончался годовалый малыш, поступивший на карете скорой помощи с перекрытием дыхательных путей.

Причиной трагедии стала морковь, которой ребенок подавился, находясь в гостях у своей 42-летней бабушки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Молодая бабушка выпущена под подписку о невыезде.

Отмечается, что семья погибшего малыша состоит из 19-летней матери и 25-летнего отца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Щербакова полугодовалый ребенок умер, застряв между кроватью и стеной.