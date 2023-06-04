На «Газпром Арене» в честь завершения чемпионского сезона рассыпалось шесть десятков воздушных шаров

На «Газпром Арене» завершился матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом». Петербургская команда обыграли воронежскую со счетом 1:0. Под конец чемпионского сезона над полем рассыпали 60 сине-бело-голубых воздушных шаров.

Фото: Baltphoto

В пресс-службе футбольного клуба рассказали, что за заключительным матчем сезона на «Газпром Арене» устроили традиционную «чемпионскую дискотеку» «Зенита» для команды и болельщиков. Кроме того, фееричным завершением стал выпуск шести десятков шаров в цветах команды. Также на газоне и трибунах между зрителями летали огромные воздушные шары диаметром от метра до двух.

Уточняется, что на газоне стадиона около 22 тысяч болельщиков «Зенита» получили возможность сделать памятные фото и потанцевать под диджейские треки вратаря Даниила Одоевского.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае на «Газпром Арене» футболистам «Зенита» вручили трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России.