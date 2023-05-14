На «Газпром Арене» футболистам «Зенита» торжественно вручили трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России

Петербургский «Зенит» получил золотые медали чемпионата России и трофей Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Заслуженную награду получили футболисты и тренерский штаб сине-бело-голубых. Им вручили золотые медали чемпионата России и чемпионский трофей РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Церемонию награждения провели после матча 27-го тура. Встреча «Зенита» с «Краснодаром» состоялась в субботу, 13 мая, и закончилась в ничью со счетом 2:2. Футболисты сыграли на Крестовском острове.

Так, петербургская команда получила титул еще 7 мая в 26-м туре РПЛ, обыграв на домашней площадке московский «Спартак».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. В общей сложности сине-бело-голубые завоевали десятый чемпионский титул в своей истории, благодаря чему команда получила почетное право нанести на свою эмблему вторую золотую звезду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что европейские клубы согласились с предложением УЕФА о введении потолка зарплат. Отмечается, что если бюджеты будут зашкаливать, то возникнет проблема с конкурентной составляющей в европейских чемпионатах.