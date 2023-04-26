Европейские клубы поддержали идею УЕФА о введении потолка зарплат

Европейские клубы поддержали идею введения потолка зарплат для клубов. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что такую идею поддерживают и большие клубы.

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Глава УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, что большие европейские клубы поддерживают идею введения потолка зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что в апреле прошлого года организация утвердила новые правила финансовой устойчивости для европейских клубов. Так, до 2025 года в УЕФА намерены ограничить расходы клубов на заработную плату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов.

По словам Чеферина, в будущем организация и клубы должны “серьезно подумать о лимите зарплат”. Он отметил, что если бюджеты клубов будут зашкаливать, то то возникнет проблема с конкурентной составляющей в европейских чемпионатах.

Кроме того, Чеферин заявил, что «все согласны — большие клубы, маленькие клубы, клубы, принадлежащие государству, клубы, принадлежащие миллиардерам».