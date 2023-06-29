В порту Петербурга нашли 50 килограммов наркотиков в ящиках с бананами

Таможенники Петербурга нашли в дести грузовых контейнерах с бананами 50 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества хотели доставить в Узбекистан.

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В Большом порту Петербурга сотрудники Федеральной таможенной службы России нашли 50 килограммов запрещенных веществ. Порошкообразный наркотик был спрятан в ящиках с бананами. Об этом сообщает Neva.Today.

Исходя из сопроводительной документации «необычной посылки», десять грузовых контейнеров с фруктами перевезли транзитом на морских судах через порты в Африке и Европе. Пунктом доставки должен был стать Узбекистан. Однако экзотикой заинтересовались специалисты города на Неве.

Дело в том, что во время сканирования контейнера сотрудники таможенной службы заметили внутри тайники. Преступники рассчитывали, что такой груз останется незамеченным. Но провести специалистов им не удалось.