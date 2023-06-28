Современные буи с мобильным интернетом обезопасят россиян на речных путях

В России прорабатывается безопасное судоходство на речных путях. Известно, что за это будут отвечать плавучие навигационные знаки (они же буи) с подключением к мобильному интернету.

Фото: «Камводпуть»

Возможность выхода устройств в Сеть обеспечит компания «МегаФон». Специалисты уже заключили соглашение с ФБУ «Администрация «Камводпуть», в зоне ответственности которой четыре региона: Пермь, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.

В пресс-службе «Мегафона» поделились, что благодаря пяти десяткам буев с интернетом уже удается следить за порядком на 1921 км водных маршрутов Приморского края. Механизмы передают сведения о своем местоположении и состоянии, а также включают и выключают световые сигналы в зависимости от надобности.

Производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов подчеркнул, что, выбирая партнера, организация учитывала широкую зону покрытия, чтобы в нее входили также труднодоступные места. МегаФон смог обеспечить связь на этой территории, поэтому сеть оператора используют и сотрудники, которые трудятся в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки.

В свою очередь, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина подтвердила, что благодаря покрытию сети оператора будет организован контроль за ситуацией даже в сложных местах.