«Пассажиравтотранс» знакомит пассажиров с творчеством победителей музыкального конкурса фестиваля SPbTransportFest

Музыкальные таланты, победившие в конкурсе SPbTransportFest, теперь делятся своим искусством через экраны в автобусных салонах. Подведомственное Комитету по транспорту Петербурга предприятие «Пассажиравтотранс» предлагает пассажирам необычный формат «радио наоборот» — они могут посмотреть короткие видеоролики о конкурсантах в салонах транспорта и послушать их композиции, просто отсканировав QR-код.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

Главной целью этого музыкального конкурса была поддержка молодых исполнителей. Предприятие стремится объединить таланты и продемонстрировать важность творческого подхода в любом виде деятельности.

В конкурсе приняли участие 72 музыканта со всей страны, а 12 финалистов выступили на главной сцене фестиваля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как в Петербурге прошел Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest.