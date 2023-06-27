Молодым россиянам рассказали, как им поможет новый закон в работе

В скором времени на территории России начнет действовать закон, согласно которому для молодых работников ведут два новых понятия. Эксперт рассказал, как это изменит жизнь сотрудников.

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Депутат фракции «Единая Россия» Никита Чаплин напомнил, что в Госдуме РФ предлагают разделить понятия «Молодой специалист» и «Молодой работник», что способствует более комфортному трудоустройству студентов в период обучения, сообщает «МК в Калининграде».

Согласно закону, «Молодой специалист» — это человек без трудового опыта. Известно, что из-за этого молодые люди часто не могут устроиться на официальную работу во время учебы. Однако теперь молодежь, которая будет официально работать не по специальности, все равно сможет получить статус «Молодого специалиста» после окончания обучения.

Уточняется, что каждый регион устанавливает свои правила по оказанию поддержки молодым работникам и специалистам. Кроме того, льготами по программам занимаются и сами работодатели.

Напомним, что статус молодого специалиста сейчас можно получить только один раз. Таким сотрудником считается выпускник вуза или ссуза в возрасте до 35 лет.