Бывшему профессору МФТИ Валерию Голубкину вынесли приговор за госизмену

Мосгорсуд вынес приговор за госизмену 71-летнему профессору МФТИ Валерию Голубкину. Мужчина проведет в колонии строго режима 12 лет.

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Московский городской суд приговорил бывшего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает 360 с ссылкой на столичные суды общей юрисдикции.

71-летнего профессора признали виновным в передаче иностранным организациям информации, в которой содержалась государственная тайна. По информации РИА Новости, Валерий Голубкин отправил координатору проекта гиперзвукового лайнера из Нидерландов отчеты о работе над пассажирским самолетом.

За это ученого арестовали в апреле 2021 года. Все это время длились разбирательства. Теперь Голубкину предстоит отсидеть 12 лет в исправительной колонии строгого режима.