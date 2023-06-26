В Петербурге 45% компаний намерены поднять зарплаты специалистов

Порядка 45% компаний Петербурга хотят поднять зарплаты своим сотрудникам. Тем не менее 52% не намерены менять доход специалистов.

Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

В Северной столице почти 45% компаний планирует повысить своим сотрудникам зарплаты до конца текущего года. Об этом сообщает АБН с ссылкой на исследование HH.ru.

Наибольшее число таких организаций занимаются IT и строительством — всего 63%.

Еще 62% фирм, готовых повысить доход собственных сотрудников, занимаются производством непищевых товаров народного потребления.

35% работодателей говорили о том, что хотят поднять часть оклада. А 27 процентов намерены изменить в лучшую сторону премиальные. 32% же уверены, что увеличивать нужно обе части зарплаты.

При этом, к сожалению, аж 52% компаний города Петра не собираются повышать доход своих сотрудников в течении пяти месяцев вовсе.

Остальные 3% респондентов еще не строили планов на этот счет.