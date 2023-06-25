В партии подсолнечника продовольственного из Петербурга нашли карантинный объект

В Мурманске в партии подсолнечника нашли амброзию полыннолистную. Она является карантинным объектом.

Фото: скриншот Google maps

В Мурманске сотрудники Россельхознадзора нашли карантинный объект в партии подсолнечника продовольственного из Петербурга. Растение называется амброзия полыннолистная. Оно представляет опасность для человека. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

Карантинный объект был обнаружен уже в местах реализации продукции во время фитосанитарного мониторинга. Его наличие подтвердила гербологическая экспертиза.

Известно, что найденный сорняк в период цветения вызывает у людей поллиноз. Аллергическое заболевание проявляется в виде резко выраженного ринита, крапивницы и слабости.

Кроме того, амброзия полыннолистная угнетает культурные растения, так как обладает мощной корневой системой. После плодородие почвы уменьшается. А избавиться от растения сложно, ведь оно устойчиво даже к затоплению или скашиванию.

Собственнику продукции объявили предостережение.