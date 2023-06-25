Трехлетний мальчик пострадал в аварии в Петербурге

ДТП с участием ребенка пешехода произошло в Северной столице. Трехлетнего мальчика сбила иномарка в одном из дворов.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге водитель автомобиля Volvo наехал на маленького мальчика. Инцидент произошел возле домов на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщает «МК в Питере».

Известно, что на момент аварии трехлетний ребенок был без сопровождения родителей. Малыш смог беспрепятственно выбежать на дорогу, после чего и попал под колеса.

По данным полиции, у водителя за 2022-2023 годы не было ни одного штрафа за нарушение ПДД.

Где в момент происшествия находилась семья мальчика не уточняется. По факту инцидента выясняются все обстоятельства.

Напомним, ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга в ДТП пострадал 8-летний мальчик. В него на скорости влетел мужчина на электросамоваре. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.