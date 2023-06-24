Центр подготовки кадров в сфере морского приборостроения организуют в Кронштадте

В скором времени на территории Кронштадта появится Центр подготовки кадров в сфере морского приборостроения. Заведение откроет двери уже через три месяца.

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На базе нового Центра подготовки кадров в сфере морского приборостроения займутся обучением потенциальных работников, сообщает ТАСС. В учреждении будут проводить лекции, мастер-классы и конференции, при этом допускается, что на базе образовательно-производственного полигона смогут одновременно повышать квалификацию 30-50 человек.

Предполагается, что образовательная площадка будет обустроена через несколько месяцев. Известно, что Центр АО «Корпорация морского приборостроения», а также петербургские институты и колледжи уже подписали соглашение о сотрудничестве, которое было оформлено в рамках Международного военно-морского салона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на военно-морском салоне в Кронштадте рассказали об испытаниях беспилотника «Посейдон».