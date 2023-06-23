На военно-морском салоне в Кронштадте рассказали о первых испытаниях беспилотника «Посейдон»

Определено время первых испытаний подводного беспилотника «Посейдон». Об этом специалисты рассказали в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» с атомной подводной лодки «Белгород» проведут летом 2023 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

На военно-морском салоне в Кронштадте также отметили, что экспериментальную атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носитель морских беспилотников «Посейдон», примут на вооружение флота в текущем году.

Прежде всего, в ходе испытаний специалисты уделят внимание работе ядерной энергетической установки беспилотника. Сам объект является ядерной торпедой. Его длина — 20 метров, а диаметр составляет 1,8 метра. Масса «Посейдона» достигает 100 тонн.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, участниками международного военно-морского салона-2023 стали 250 крупнейших предприятий России.