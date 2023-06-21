Международный военно-морской салон-2023 открылся в Кронштадте

В Кронштадте торжественно открылся международный военно-морской салон-2023. Его участниками стали 250 крупнейших предприятий РФ.

Фото: «МК в Питере»

Международный военно-морской салон-2023 стартовал Кронштадте. Мероприятие организовано на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов». Об этом сообщает «МК в Питере».

Всего в этом году участниками салона стали 250 самых крупных предприятий судостроения.

Благодаря им, на выставке представлен интерфейс станции внешнего пилота беспилотного воздушного судна БВС ВТ-440, макет электродвигателя малошумного асинхронного ЗЭМА 132 А2. А также на территории можно познакомиться с обликом костюмов для водолазов и с гидротермокостюмом «Айсберг-А».

Участие в торжественном открытии международного военно-морского салона-2023 принял министр промышленности России Денис Мантуров. В своей речи политик передал приветствие от президента страны Владимира Путина.