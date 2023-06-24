Петербуржцев заверили, что ситуация в городе находится под контролем

В Санкт-Петербурге ввели усиленные меры безопасности. Горожан заверили, что ситуация находится под контролем.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В пресс-службе Смольного утром 24 июня сообщили, что обстановка на территории Северной столицы остается спокойной и контролируемой. Местные власти находятся на постоянной связи с руководителями силовых структур города.

Сейчас в Петербурге действуют повышенные меры безопасности. Подчеркивается, что законные действия правоохранительных органов не оказывают влияния на жизнь горожан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России планируют принять меры по интеграции беспилотников в небо страны. До сентября правительство должно подготовить предложения по мерам ограничения незаконного использования БПЛА.