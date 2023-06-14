В России примут меры по интеграции беспилотников в небо страны

Президент Владимир Путин поручил интегрировать беспилотные суда в воздушное пространство России. Отчет об этой работе должен быть готов до 1 сентября.

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры по интеграции в небо страны беспилотные авиационные системы. Об этом сообщает 360.

Такое поручение выдвинуто по итогам участия главы России в мероприятиях, на которых рассматривались вопросы развития беспилотников.

Теперь властям нужно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации движения в воздухе. В частности, в навигации, наблюдении, посадки и др.

До 1 сентября правительству нужно подготовить предложения по мерам ограничения незаконного применения беспилотников. До этого же момента должен быть готов доклад об исполнении поручения президента. После говорить о ходе работ в этой области необходимо будет два раза в год.