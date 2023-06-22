Председатель Комтранса Валентин Енокаев возложил цветы к Триумфальной Арке Победы в Красном Селе

Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту Петербурга (Комтранс) принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к Триумфальной Арке Победы в Красном Селе. Эта церемония была посвящена Дню памяти и скорби.

Фото: скриншот Google maps

«22 июня – каждый из нас встречает с особой горечью и болью, вспоминая какой страшной ценой досталась Победа в ожесточенной Великой Отечественной войне», — заявил Енокаев.

Он отметил, что практически ни одна семья в стране и городе не осталась в стороне от этой войны. Для него поколение, которое пережило испытания Великой Отечественной войны, является святым.

Председатель Комтранса выразил уверенность в том, что потомки также будут испытывать трепет перед подвигом героев, и граждане передадут им память о том ужасном времени, в котором ценой жизни, благодаря самоотверженности и невероятному мужеству, поколение победителей даровало россиянам свободу и независимость.