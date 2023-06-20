Диетолог перечислила фрукты, которые помогут загореть

Оказалось, что некоторые продукты способствуют красивому ровному загару. В частности, речь идет об апельсинах и бананах.

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Диетолог Марина Когай напомнила, что меланин строится из аминокислот, в частности, из таких как тирозин и триптофан, которыми богаты бананы. Если добавить в рацион этот продукт, то и качество загара будет лучше, сообщает телеканал «360».

Кроме того, специалист обратила внимание на апельсины или любые другие цитрусовые. Благодаря ним загар сохранится на коже дольше. Также эти продукты способствуют восполнению недостатка витамина C.

Может оказаться полезна и морковь, которая содержит бета-каротин. В организме этот элемент превращается в витамин А, с помощью которого загар получает приятный золотистый оттенок.