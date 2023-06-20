На Народного Ополчения грабитель вынес икону из храма

В Кировском районе Петербурга мужчина забрал крест из храма Василия Великого. Позже удалось задержать подозреваемого, которым оказался местный житель.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 19 июня около полудня в правоохранительные органы поступило сообщение, что из храма на Народного Ополчения неизвестный вынес икону с Ликом Святой Елены в деревянном окладе. Чтобы провернуть это, мужчина применил насилие в отношении настоятеля.

Позже за совершение преступления задержали 51-летнего неработающего петербуржца. В отношении злоумышленника составили протокол, после чего мужчина был направлен в специализированное медицинское учреждение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что похожий случай произошел 3 марта в Петроградском районе. Тогда из храма «Преподобного Сергия Радонежского» забрали крест и «Евангелие».