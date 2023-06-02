В Ленобласти задержали наркомана, избивавшего мужчину метровым силовым кабелем

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали полуголого наркомана, который избивал мужчину силовым кабелем. Выяснилось, что задержанный находился в наркотическом опьянении.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В одной из парадных Всеволожска, 31-летний наркоман, вооружившись метровым силовым кабелем набросился и начал избивать местного жителя. Происшествие случилось в четверг, 1 июня, в районе двух часов дня, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Прибывшие правоохранители задержали агрессивного мужчину и увезли его в отдел, пострадавший же направился в больницу, где у него диагностировали различные травмы головы.

Все детали произошедшего предстоит установить правоохранителям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали гостеприимного петербуржца, ударившего своего собутыльника ножом в спину.