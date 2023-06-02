Правоохранители задержали гостеприимного петербуржца, ударившего своего собутыльника ножом в спину

В первый день лета правоохранители задержали петербуржца, подозреваемого в нанесении удара ножом в спину знакомому. Инцидент произошел неделей ранее, в одной из квартир на Лиговском проспекте.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 25 мая, в одну из больниц Петербурга поступил 36-летний мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки. После осмотра врачи диагностировали у пациента повреждение легкого и пневмоторакс.

Правоохранители выяснили, что нож в спину мужчина получил находясь в гостях. Оказалось, что он пришел к знакомому, чтобы провести время в компании алкогольных напитков, но в какой-то момент, поссорившись с хозяином квартиры, петербуржец получил удар ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемого в совершении преступления задержали в первый день лета. Им оказался 44-летний безработный мужчина. Правоохранители поместили мужчину в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители дома в Колпино обнаружили в подъезде труп пропавшей без вести женщины.