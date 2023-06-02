В Петербурге выросло количество аптечных пунктов и сократилось количество продаж лекарств

В 2023 году в Петербурге выросло количество аптечных пунктов. При это продажи в них существенно сократились относительно прошлого года. Так, например, разница между первым кварталом текущего года и прошлого года составила почти 20%.

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В петербургских аптеках упало количество продаж. Отмечается, за первый квартал 2023 года на 18% продукции реализовано меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает dp.ru.

При этом количество самих аптек растет. Так, за месяц в Северной столице количество аптечных пунктов выросло на 1,31%

Известно, что общая сумма продаж лекарственных препаратов за 2023 год составила 419 млрд рублей.

На данный момент в Петербурге и Ленинградской области работает 2917 аптек. Известно, что 52% пунктов принадлежат 15 сетям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге объем продаж лекарств сократился более чем на 30%.