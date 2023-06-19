Жительницы Петербурга смогут использовать маткапитал на платную медицину и ДМС

В городе на Неве одобрили законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на медицинское страхование и платные медицинские услуги для детей.

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Соответствующее решение обсудили на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания, сообщили в своем Telegram-канале депутат и по совместительству один из авторов законопроекта Денис Четырбок. Отмечается, что жительницы Северной столицы смогут использовать материнский капитал для добровольного медицинского страхования ребенка, а также получения платных медицинских услуг.

Подчеркивается, что сейчас многие граждане не пользуются материнским капиталом и жалуются на ограниченный список того, на что можно было бы потратить сертификат. В связи с этим в перечень добавят еще одну функцию.

Предполагается, что с помощью этой меры дети будут обеспечены качественным и своевременным медобслуживанием. В частности, это касается и индивидуального подхода специалистов, круглосуточной поддержки, а также отсутствия очередей.

Напомним, что величина регионального маткапитала в Петербурге за 2023 год достигла 194 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что матерям предложили получить дополнительное образование за счет средств из маткапитала.