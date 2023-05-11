В Петербурге матерям предложили получить дополнительное образование за счет маткапитала

В Петербурге матерям малышей предложили использовать средства материнского капитала на получение дополнительного образования. Оказалось, что за последние годы около половины семей так и не воспользовались выплатой.

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Так, в течение последних десяти лет сертификат на материнский капитал предоставили более чем 63 тысячам семей Петербурга, но использовали его по назначению только около 50% граждан. Допускается, что причины, по которым маткапитал в некоторых случаях так и остался нетронутым, кроются в ограниченных возможностях сертификата. В связи с этим предлагается добавить в перечень возможность получения матерью дополнительного образования. Об этом сообщает Neva.Today.

Также уточняется, что для использования маткапитала, необходимо предоставить немаленький перечень документов и чеков. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок подчеркнул, что список возможных направлений для использования сертификата сейчас важно расширять. Распространить маткапитал на получение образования, по его словам, предложили сами петербуржцы. Отмечается, что после декрета многие женщины остаются без квалификации, поэтому появляется потребность в новой специальности.

Напомним, что в настоящее время материнский капитал достигает 194 тысяч рублей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, а также на строительство недвижимости, образование ребенка и приобретение автомобиля.