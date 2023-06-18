В Петербурге на мужчину набросились с шампуром

В Красносельском районе Петербурга двое мужчин поссорились и вступили в схватку на шампурах. В результате один из них отправился в больницу.

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Настоящий бой фехтовальщиков-любителей произошел в Петербурге 17 июня. В нем участвовали двое жителей Красносельского района. Правда оружие у них было не совсем обычное. В качестве шпаги мужчины решили использовать шампур для шашлыков. Об это сообщает Neva.Today.

Бой закончился кровопролитием. 38-летний участник сражения получил от своего оппонента травму. После мужчину на скорой отправили в больницу. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

А полицейские в свою очередь доставили второго участника конфликта в отдел в качестве подогреваемого. По предварительной информации, схватка произошла в результате ссоры. Были ли мушкетеры знакомы до конфликта неизвестно.