В заказниках Ленобласти только за день выявлено десять нарушителей

Сотрудники эконадзора выявили в Ленобласти десяток нарушителей в заказниках, а также провели более 30 консультаций с отдыхающими.

Фото: Google maps

В Ленобласти региональный эконадзор провел рейды по соблюдению режима отдыхающими в заказниках. Только за субботу, 17 июня сотрудники ведомства выявили десять нарушений. Об этом сообщает «МК в Ленинградской области».

Специалисты занимались обследованием четырех мест, на которых жители любят проводить выходные. В список вошли заказники «Кургальский» в Кингисеппском районе и Сяберский» в Лужском, а также природный парк «Токсовский» и памятник природы «Токсовские высоты» во Всеволожском районе.

Помимо выявления нарушений, сотрудники эконадзора также вели с отдыхающими беседы. Всего для жителей провели более 30 консультаций, которые возможно помогут сократить число нарушений в будущем.

Подобные мероприятия организуются на постоянной основе. Но к сожалению, их итоги зачастую показывают, что не все готовы соблюдать правила нахождения на земле памятников природы.