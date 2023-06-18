В парке 300-летия Петербурга подняли флаги трех эпох

В парке 300-летия Петербурга подняли флаги РФ, Советского союза и Российской Империи.

Фото: скриншот Google maps

В Северной столице появилась новая достопримечательность – флаги разных эпох города. Государственные символы развеваются в парке 300-летия Петербурга на 179,5 метрах в высоту. Об этом сообщает ALLNW.

Всего в историческом парке появилось три флага. Среди них госсимволы РФ, СССР и Российской Империи. Каждая их этих эпох неразрывно связана с развитием города и значимыми событиями Санкт-Петербурга.

Примечательно, что аналогов такому высотному трио больше нигде нет- не только в стране, но и в мире.

Церемония по их установке прошла торжественно в последний день Петербургского международного экономического форума. Событие приурочено к 100-летию Красного знамени, 165-летию государственного символа Российской империи и 330-летию триколора Петра.