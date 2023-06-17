Федор Бондарчук переехал в Петербург по работе

Федор Бондарчук теперь в числе жителей петербурга. Российский режиссер и актер теперь живет и работает в Северной столице.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Известный режиссер Федор Бондарчук переехал в город на Неве. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале.

56-летний актер сменил место жительства из-за работы. Он планирует реализовать свои творческие проекты в Ленфильме. Эта студия одна из первых и самых именитых в стране. Только сейчас на ее площадках реализуется больше 10 проектов.

Точные планы Бондарчука на Ленфильм пока неизвестны. Накануне он провел по зданию киностудии экскурсию, в числе участников которой была Ксения Собчак.

Федор Бондарчук снимался в таких картинках как «Спящие», «Филатов», «Призрак» и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городе состоялась премьера документального фильма, который показывает историю городского рельсового транспорта. В центре кинокартины — жизнь СПб ГУП «Горэлектротранс».