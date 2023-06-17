В Невском районе убили 22-летнего парня ножом

В Невском районе на почве конфликта молодого человека несколько раз ударили ножом. Пострадавший скончался в больнице.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Невском районе Северной столицы случилась поножовщина. Сотрудники выехали на место и обнаружили 22-летнего парня с ранениями в живот.

По предварительной информации, молодой человек поссорился с другим мужчиной. В результате тот нанес своей жертве несколько ударов ножом в брюшную полость.

Пострадавшего доставили в больницу. Однако от полученных травм молодой человек скончался в медучреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено больше 30 лет назад. Им стал местный житель, работающий слесарем-сантехником.