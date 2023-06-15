Петербуржцам рассказали, к чему может привести перекус немытыми фруктами

Употребление грязных фруктов, которые еще недавно лежали на прилавке, может привести к развитию гепатита А. Специалист рассказал, как предотвратить болезнь, а также кто подвержен инфекции больше всего.

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Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, что если съесть немытый фрукт, можно подхватить болезнь Боткина или вирусный гепатит А. После этого может начаться воспалительный процесс в печени, сообщает «МК в Калининграде».

Вредный микроорганизм, поражающий человека, очень стойкий, он не боится кипячения и воздействия хлором. Очень часто вирус передается через грязные овощи и фрукты, а также бытовые контакты.

Как правило, больше всего риску подхватить гепатит А у отдыхающих в Таиланде, Индии и других странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, стоит соблюдать осторожность путешественникам в Турции, Мексике и Египте.

Специалисты рекомендуют на всякий случай сделать прививку не меньше чем за месяц до поездки. Также путешественникам за границей советуют пить только бутилированную воду, чаще мыть руки и пользовать антисептиками. Людям, которые не привились, лучше убрать из меню фрукты, овощи без кожи и сырых моллюсков.

Специалист заключил, что инкубационный период длится около 2-4 недель, после чего у человека в случае заражения гепатитом А появляются тошнота, рвота, а также тяжесть под правым ребром.