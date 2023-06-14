Китайская компания, производившая инсулин, продала активы в РФ

Фармацевтический гигант Gan & Lee Pharmaceuticals, который занимался производством инсулина в России, продал свои активы в компании «Эндодженикс» ее совладельцу.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Крупная фармацевтическая компания Gan & Lee Pharmaceuticals избавилась от бизнеса в России. Об этом сообщает АБН.

Китайская Gan & Lee Pharmaceuticals производила в РФ инсулин в компании «Эндодженикс», созданной в 2012 году совместно с «Фармактив». Последняя владела 49 процентами активов.

Однако теперь российскому совладельцу принадлежит вся компания ООО «Эндодженикс». Китайский гигант решил продать свою долю из-за проблем.

Для иностранной компаний стало невыгодным вести бизнес в связи с проблемами в логистике. А также на рынке значительно выросла доля российских фармкомпаний, которые получают преимущество в госзакупках при условии использования отечественного сырья.

Известно, что в 2022 году выручка «Эндодженикс» была 4,6 млн рублей, а прибыль составила 24,89 млн рублей.