Россельхознадзор нашел на полках продуктового магазина в Новгородском районе «молочку» с консервантами

Россельхознадзор выявил фальсификат молочной продукции в одном из продуктовых магазинов в Новгородском районе. О наличии консервантов в продуктах рассказали результаты лабораторного исследования, подтвердив, что «молочка» была произведена с нарушением требований техрегламента Таможенного союза, запрещающего использование данных составляющих.

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В Новгородском районе Россельхознадзор обнаружил на полках продуктового магазина фальсифицированную «молочку». «МК в Великом Новгороде» сообщает, что сотрудники ведомства обнаружили сметану, творог и сливочное масло, в составе которых содержатся консерванты.

Также отмечается, что при исследовании масла также были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.

Сведения о нарушениях ведомство передало в прокуратуру Новгородского района, а также в управления Россельхознадзора по регионам, где произвели данную «молочку». Также уведомлены производитель и магазин.