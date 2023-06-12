На набережной Обводного канала неизвестный грязно приставал к молодой сотруднице крематория

В Петербурге молодая ритуальный агент крематория встретила на своем пути извращенца. Неизвестный совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 июня около семи вечера в полицию обратилась 23-летняя уроженка Уфы, переехавшая в Петербург и являющаяся сотрудником крематория. Девушка пояснила, что с половины второго ночи по семь часов утра на набережной Обводного канала на нее напал неизвестный, совершивший против ее воли действия сексуального характера.

После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании девочки работника центра временного содержания подростков.