В Петербурге зарегистрировали почти 170 тысяч больных сахарным диабетом

Комздрав назвал цифру в 168 115 больных сахарным диабетом, этот показатель увеличился в 5 раз за 50 лет. Диабетом 2 типа болеют 92%.

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Стало известно, что статистика на 1 июня говорит о 168 115 больных сахарным диабетом, об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Согласно данным Санкт-Петербургского подразделения Государственного Регистра, количество больных сахарным диабетом выросло в 5 раз за последние 50 лет. Около 92% болеют сахарным диабетом 2 типа.

Как отметили в Комздраве, 99% всех инсулинозависимых имеют доступ к терапии самыми современными и передовыми аналоговыми инсулинами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Комздрав заявил о наличии бронхиальной астмы у 65 тысяч петербуржцев в 2023 году. У несовершеннолетний показатель достиг почти 14 тысяч человек.