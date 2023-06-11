Петербуржцам рассказали о пользе абрикосов

Абрикос помогает пищеварению, работе сердца и нервной системе. Также он улучшает остроту зрения и укрепляет сосуды.

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Абрикос богат витаминами А, Е и С, в нем также содержится множество микро- и макроэлементов. О том, какую пользу он приносит нашему организму, рассказали в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Фрукт является низкокалорийным продуктом, в нем содержится 44 ккал. Он положительно влияет на работу сердца и нервной системы. Помимо этого, способствует пищеварению и нормальной работе желудочно-кишечного тракта.

Также абрикос повышает остроту зрения, мозговую активность, а также укрепляет сосуды.

Тем не менее, в день можно съедать не больше 300 г абрикосов. Стоит воздержаться от употребления, если у вас сахарный диабет, заболевания ЖКТ, проблемы с печенью и аллергия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гепатита А.