Роспортребнадзор рассказал петербуржцам, что чистые руки не позволят заболеть гепатитом А

Петербуржцам рассказали, как обезопасить себя от гепатита А, который имеет неофициальное название «болезнь грязных рук». Для снижения риска просто необходимо соблюдать личную гигиену.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили о риске заразиться гепатитом А, если не соблюдать чистоту рук. В пресс-службе ведомства рассказали, что самостоятельно определить наличие инфекции в организме невозможно, для диагностирования пациент обязан сдать ПЦР-тест.

Так, для уменьшения риска «подхватить» заразу, необходимо регулярно мыть руки и продукты. Отмечается, инфекция может также попасть и через грязную воду, если своевременно не соблюдать правила гигиены.

Известно, что каждый желающий может заранее вакцинироваться от гепатита А.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Роспотребнадзор попросил петербуржцев соблюдать правила личной гигиены, чтобы не завести в своей шевелюре паразитов.