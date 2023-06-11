В Петербурге ожидается солнечная и сухая погода

Петербуржцы в ближайшие дни насладятся ясной погодой без осадков. Температура 11 июня поднимется до +20 градусов, 12 июня ожидается прогрев воздуха до +22 градусов.

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Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус, погоду города на Неве будет формировать скандинавский антициклон. Он повлияет на сохранение в регионе солнечной погоды без осадков, а холодный воздух продолжит прогреваться.

Температура воздуха 11 июня составит от +18 до +20 градусов, по области от +17 до +22 градусов. Ветер дует со стороны северо-запада 3-8 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и дойдет до отметки в 772 мм рт. ст., превышая норму.

В понедельник, 12 июня, ожидается погода без дождей и с температурой от +20 до +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 10 июня в город пришел скандинавский антициклон. На территории Ленобласти возможно ночные заморозки.