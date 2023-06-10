Скандинавский антициклон установит в Петербурге солнечную погоду без осадков

В выходные в Петербурге установится малооблачная и погода. Причиной этому станет скандинавский антициклон, который прогреет воздух до +17 градусов. Однако несмотря на это, ночная температура воздуха все еще останется низкой.

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В конце второй летней недели погода в Северной столице сформируется под влиянием скандинавского антициклона. Синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне влияния антициклона будет малооблачная и сухая погода.

Так, температура воздуха в Петербурге, в субботу, 10 июня, поднимется от +15 до +17 градусов, а в Ленинградской области потеплеет от +13 до +18 градусов. Синоптик подчеркнул, что данные температурные показатели на 4-5 градусов отстают от климатической нормы.

Ветер в Северную столицу подует со стороны северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

Леус отметил, что в воскресенье, 11 июня, погода не изменится и день пройдет также без осадков. Ночью столбики термометров в городе на Неве покажут от +5 до +7 градусов, однако днем воздух прогреется от +18 до +20.

Также синоптик отметил, что ночью по области возможны заморозки и до -1 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Колесов рассказал, к какому дню петербуржцам стоит готовить купальные принадлежности.